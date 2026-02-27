weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Giftiges Erbe der Nazis: Giftgas in Ammendorf: Jetzt spricht Halles Umweltamtschef über die Orgacid-Gefahr

Giftiges Erbe der Nazis Giftgas in Ammendorf: Jetzt spricht Halles Umweltamtschef über die Orgacid-Gefahr

Mit dem Zweiten Weltkrieg endete die Giftgasproduktion in Ammendorf. 80 Jahre später wird noch immer über die Gefahren diskutiert. Nun bezieht Halles Umweltamtsleiter dazu Stellung.

Von Dirk Skrzypczak 27.02.2026, 17:57
Diese Aufnahme zeigt die Giftgasfabrik in Ammendorf, die von sowjetischen Streitkräften gesprengt wurde.
Diese Aufnahme zeigt die Giftgasfabrik in Ammendorf, die von sowjetischen Streitkräften gesprengt wurde. (Foto: Landesarchiv Sachsen-Anhalt)

Halle (Saale)/MZ. - Es ist ein Erbe, das keiner will. Auf dem Gelände der Orgacid-Werke in Ammendorf wurde bis Kriegsende 1945 der chemische Kampfstoff Lost produziert – besser bekannt als tödliches Senfgas. 81 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Giftgasfabrik in öffentlichen Debatten präsenter denn je.