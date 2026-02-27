Mit dem Zweiten Weltkrieg endete die Giftgasproduktion in Ammendorf. 80 Jahre später wird noch immer über die Gefahren diskutiert. Nun bezieht Halles Umweltamtsleiter dazu Stellung.

Giftgas in Ammendorf: Jetzt spricht Halles Umweltamtschef über die Orgacid-Gefahr

Diese Aufnahme zeigt die Giftgasfabrik in Ammendorf, die von sowjetischen Streitkräften gesprengt wurde.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist ein Erbe, das keiner will. Auf dem Gelände der Orgacid-Werke in Ammendorf wurde bis Kriegsende 1945 der chemische Kampfstoff Lost produziert – besser bekannt als tödliches Senfgas. 81 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Giftgasfabrik in öffentlichen Debatten präsenter denn je.