Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist im Februar leicht zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote sank auf 10,8 Prozent. Doch eine Entwicklung bereitet Sorge. Was die Agentur für Arbeit hier tut.

Arbeitsmarkt in Mansfeld-Südharz bleibt stabil, aber eine große Sorge betrifft eine wichtige Gruppe

Sangerhausen/MZ - Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist im Februar leicht zurückgegangen. 6.803 Frauen und Männer ohne Arbeit waren gemeldet, 124 weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 10,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das jedoch einen leichten Anstieg um 23 Menschen.