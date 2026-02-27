weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist im Februar leicht zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote sank auf 10,8 Prozent. Doch eine Entwicklung bereitet Sorge. Was die Agentur für Arbeit hier tut.

Von Beate Thomashausen 27.02.2026, 16:15
Blick auf die Arbeitsagentur in Sangerhausen.
Blick auf die Arbeitsagentur in Sangerhausen. (Foto: Steffi Rohland)

Sangerhausen/MZ - Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist im Februar leicht zurückgegangen. 6.803 Frauen und Männer ohne Arbeit waren gemeldet, 124 weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 10,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das jedoch einen leichten Anstieg um 23 Menschen.