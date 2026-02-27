An der Stadtwerke-Kreuzung in Wolfen ist es am Donnerstag zu einer folgenreichen Kollision gekommen. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

Wolfen/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall an der Stadtwerke-Kreuzung in Wolfen ist am Donnerstag, 26. Februar, eine 83-jährige Frau schwer verletzt worden. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld war die 83-Jährige mit ihrem Renault gegen 12 Uhr aus Richtung Straße der Chemiearbeiter gekommen und wollten dann die B184 in Richtung Salegaster Chaussee und Jeßnitz überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Transporter eines 42 Jahre alten Mannes, der auf der Bundesstraße in Richtung Bobbau unterwegs war. Er soll, so die Polizei, „trotz einer bestehenden Rotphase in den Kreuzungsbereich eingefahren sein“.

Der Sachschaden am Transporter summiert sich auf etwa 5.000 Euro. Die Schadenshöhe am Renault wurde von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die 83-Jährige wurde verletzungsbedingt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Zur Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Kreuzung.