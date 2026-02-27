weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Kriminalität im Burgenlandkreis: Einbrecher plündern bei Weißenfels das Fahrerhaus eines Lkw

Kriminalität im Burgenlandkreis Einbrecher plündern bei Weißenfels das Fahrerhaus eines Lkw

Im Weißenfelser Ortsteil Wengelsdorf sind unbekannte Täter ins Fahrerhaus eines Lkw eingebrochen. Wo das Fahrzeug gestanden hat und was die Diebe gestohlen haben.

27.02.2026, 15:23
Die Polizei im Burgenlandkreis ermittelt nach einem Einbruch in einen Lkw in Wengelsdorf bei Weißenfels (Symbolfoto).
Die Polizei im Burgenlandkreis ermittelt nach einem Einbruch in einen Lkw in Wengelsdorf bei Weißenfels (Symbolfoto). Foto: Robert Michael/dpa

Weißenfels/MZ - Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag einen im Weißenfelser Ortsteil Wengelsdorf geparkten Lkw ausgeräumt. Nach Polizeiangaben sind aus dem Fahrerhaus unter anderem ein Laserentfernungsmesser, zwei Rohrschneider und eine Kaffeemaschine entwendet worden. Zuvor hatten die Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen und waren so ins Innere des Fahrzeugs, das in der Spergauer Straße abgestellt war, gelangt. Beamte sicherten am Tatort Spuren. Die Ermittlungen zu dem Einbruch laufen.