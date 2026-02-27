Im Weißenfelser Ortsteil Wengelsdorf sind unbekannte Täter ins Fahrerhaus eines Lkw eingebrochen. Wo das Fahrzeug gestanden hat und was die Diebe gestohlen haben.

Weißenfels/MZ - Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag einen im Weißenfelser Ortsteil Wengelsdorf geparkten Lkw ausgeräumt. Nach Polizeiangaben sind aus dem Fahrerhaus unter anderem ein Laserentfernungsmesser, zwei Rohrschneider und eine Kaffeemaschine entwendet worden. Zuvor hatten die Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen und waren so ins Innere des Fahrzeugs, das in der Spergauer Straße abgestellt war, gelangt. Beamte sicherten am Tatort Spuren. Die Ermittlungen zu dem Einbruch laufen.