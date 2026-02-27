Seit seiner Kindheit spielt Anton Kalle David Akkordeon und studiert heute in Weimar. Täglich übt er mindestens vier Stunden. Welche Pläne er nach dem Musikstudium verfolgt.

Er übt vier Stunden täglich: So kämpft ein Wittenberger für seinen Traum

Zurück in der Aula der Musikschule: Hier hat Anton Kalle David erste Bühnenerfahrungen gesammelt.

Wittenberg/MZ. - Anton Kalle David sitzt aufrecht, das Akkordeon fest an den Schultern. Seine Finger laufen über die Knopftasten, der Balg öffnet und schließt sich gleichmäßig. Der Klang ist voll und klar, dann wieder leise und fast vorsichtig. Wer ihm beim Spielen zuhört, merkt schnell: Das ist mehr als ein Hobby. Dass aus diesen Tönen einmal ein Beruf werden würde, daran hätte der Wittenberger vor ein paar Jahren selbst noch nicht geglaubt.