Die Mitglieder des Kreisbauernverbands treffen sich zur Jahresversammlung. Was sie von der Regierung erwarten und wogegen sie sich auf globaler Ebene aussprechen.

Gute Ernte bei schlechten Preisen und Kritik am Großgewerbegebiet: Was die Bauern aus Weißenfels und Umgebung bewegt

Der Ertrag durch die Getreideernte wie hier auf einem Feld bei Lützen war im vorigen Jahr größtenteils gut im Burgenlandkeis.

Leißling/MZ. - Gute Ernteergebnisse bei niedrigen Preisen und Sorge vor dem geplanten Interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet (Ikig) bei Weißenfels sowie der Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Staaten: Jens-Uwe Kraft, scheidender Vorsitzender des Kreisbauernverbands und Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Langendorf-Borau-Leißling, gab am Donnerstag bei der Jahresversammlung der Bauern im Burgenlandkreis im Hotel „Schöne Aussicht“ in Leißling einen Überblick über Themen, die die Landwirte der Region bewegen. Die MZ fasst sie an dieser Stelle zusammen.