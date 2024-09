Weissenfels/MZ. - Das interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet (Ikig), welches im Rahmen des Strukturwandels an der Autobahn 9 und Bundesstraße 91 entstehen soll, bewegt die Menschen der Region. Das wurde auch am Mittwoch im Langendorder Ortschaftsrat sowie am Donnerstag im Weißenfelser Stadtrat und bei einer Informationsveranstaltung der Mittelstandsunion im Hotel „Schöne Aussicht“ in Leißling deutlich, zu der die CDU-Abgeordnete Elke Simon-Kuch eingeladen hatte. Die MZ fasst die Fragen und Antworten, die sich größtenteils auf eine Machbarkeitsstudie beziehen, aus diesen drei Veranstaltungen zusammen.

