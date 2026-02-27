Während auf dem Weinberg „Goldener Steiger“ hoch überm Geiseltalsee der Rebschnitt läuft, bereitet die Kellermeisterin die Abfüllung des letzten Jahrgangs in die Flaschen vor. Ein Besuch bei Winzer Lars Reifert.

Wie sich das Team um Lars Reifert für 2026 rüstet – und welche Höhepunkte das Weinjahr besonders spannend machen

Eduart Shyti (l.) und Marcus Donner beschneiden aktuell die Weinreben am Weinberg „Goldener Steiger“ hoch über dem Geiseltalsee.

Klobikau/MZ. - Arbeiten im Weinberg „Goldener Steiger“ auf der Klobikauer Halde und parallel im Lager mit dem Verpacken der Weine für die Weinpaten. Geiseltalseewinzer Lars Reifert und sein Team haben selbst dann ordentlich zu tun, wenn der Schnee gerade mal getaut ist. Die MZ hat mit ihm über die Vorbereitungen für das Weinjahr 2026 gesprochen.