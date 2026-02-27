Einzigartige Aktion Zauber der Adventsstadt: Wie Quedlinburger Schuhgeschäft den Wanderpokal gewinnt
Beim „Zauber der Adventsstadt“ hat es in Quedlinburg wieder viel „Nostalgie im Schaufenster“ gegeben. Bei der Abstimmungssuche nach der schönsten Dekoration hat sich die „Schuh-Galerie“ klar an die Spitze gesetzt.
Aktualisiert: 27.02.2026, 16:53
Quedlinburg/MZ. - Schuhe sind ohnehin die Stars in den Schaufenstern der „Schuh-Galerie“ in Quedlinburg. In der Adventszeit und bis jetzt aber waren sie auch Stars vor, neben und inmitten von historischen Fotoapparaten, Fotos und mehr: Mit ihrem so gestalteten Schaufenster haben Inhaber Jörg Börner und Sohn Theo Naumann den Wanderpokal bei der zweiten Auflage des „Zaubers der Adventstadt“ gewonnen.