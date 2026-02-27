Beim „Zauber der Adventsstadt“ hat es in Quedlinburg wieder viel „Nostalgie im Schaufenster“ gegeben. Bei der Abstimmungssuche nach der schönsten Dekoration hat sich die „Schuh-Galerie“ klar an die Spitze gesetzt.

Das Schaufenster der "Schuh-Galerie" wurde beim "Zauber der Adventsstadt" in Quedlinburg zum schönsten gekürt. Inhaber Jörg Börner (2. v. r.) und Theo Naumann (r.) freuen sich über den Pokal, den Kathi Hennig, Vorsitzende der Kaufmannsgilde, gemeinsam mit Henry Thurisch, der die Aktion mit Nostalgiefotoapparaten unterstützte, übergeben hat.

Quedlinburg/MZ. - Schuhe sind ohnehin die Stars in den Schaufenstern der „Schuh-Galerie“ in Quedlinburg. In der Adventszeit und bis jetzt aber waren sie auch Stars vor, neben und inmitten von historischen Fotoapparaten, Fotos und mehr: Mit ihrem so gestalteten Schaufenster haben Inhaber Jörg Börner und Sohn Theo Naumann den Wanderpokal bei der zweiten Auflage des „Zaubers der Adventstadt“ gewonnen.