Aktion „Zauber der Adventsstadt“ Nostalgie trifft Weihnachtsglanz: Quedlinburgs Schaufenster werden wieder magisch
Weihnachtsglanz zum Staunen und Mitmachen: In der Quedlinburger Innenstadt werden Schaufenster zum Beginn der Adventszeit wieder ganz besonders dekoriert. Bei der Aktion „Zauber der Adventsstadt“ sind auch Bürger und Gäste der Stadt gefragt.
16.10.2025, 18:22
Quedlinburg/MZ. - Sie soll in einigen Wochen eine Neuauflage erleben: die Aktion „Zauber der Adventsstadt“, bei der Händler und Gewerbetreibende in der Innenstadt von Quedlinburg ihre Schaufenster unter einem bestimmten Motto und um einen Nostalgiegegenstand herum dekorieren werden.