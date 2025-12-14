Die Weihnachtsmärchen-Theatergruppe aus Riethnordhausen hat in diesem Jahr Zuwachs bekommen. Den Erlös des Nachmittags spenden die Mitglieder an den Hort der Grundschule in Wallhausen.

Wie das Märchen vom Aschenputtel Geld in die Hortkasse in Wallhausen spült

Riethnordhausen/MZ. - Warum hat die Eltern-Theatergruppe in Riethnordhausen eigentlich noch keinen Namen? Das fragt sich das Publikum, denn die Märchenaufführungen in der Adventszeit sind zu einem schönen Ritual in der Adventszeit geworden.