Soziales Projekt Wie das Märchen vom Aschenputtel Geld in die Hortkasse in Wallhausen spült
Die Weihnachtsmärchen-Theatergruppe aus Riethnordhausen hat in diesem Jahr Zuwachs bekommen. Den Erlös des Nachmittags spenden die Mitglieder an den Hort der Grundschule in Wallhausen.
14.12.2025, 11:00
Riethnordhausen/MZ. - Warum hat die Eltern-Theatergruppe in Riethnordhausen eigentlich noch keinen Namen? Das fragt sich das Publikum, denn die Märchenaufführungen in der Adventszeit sind zu einem schönen Ritual in der Adventszeit geworden.