Wegen eines gröllenden Randalierers wurde die Polizei in der Nacht zu Sonntag nach Braunsbedra gerufen. Dort mussten sie reichlich Zerstörungen dokumentieren.

Braunsbedra/MZ. - Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag in Braunsbedra mehr als ein Dutzend geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, wurde gegen 1.45 Uhr eine Person gemeldet, die grölend durch die Straßen zog und Außenspiegel von Fahrzeugen beschädigte.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie den Randalierer nicht mehr vor. Dafür stellten sie fest, dass an insgesamt 18 Autos in der Lessing, Heinrich-Heine- und der Geiseltalstraße die Spiegel entweder zerstört oder zumindest beschädigt waren. Der entstandende Gesamtschaden war zunächst unklar.