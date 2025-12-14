Hunderte Teilnehmer zeigen zum Märchenumzug in Bad Bibra in 37 Bildern die bunte Welt der Geschichten und Fantasiefiguren. Zahlreiches Publikum würdigt Spektakel.

Happy End und ganz viel Einsatz auf der Finne - Das war der Märchenumzug in Bad Bibra

Bad Bibra - Ende gut, alles gut: Nach einer ersten ernüchternden Teilnehmersuche, einer Absage durch die Verbandsgemeinde An der Finne im November und einem langen Ringen um die sicherheitstechnische Genehmigung gab es ihn zur großen Freude vieler letztlich doch: Als Deutschlands größter Märchenumzug setzten sich am Samstagnachmittage Hunderte Teilnehmer in Bad Bibra in Bewegung. In bunten und fantasievollen Kostümen, mit witzigen Requisiten und teils besonderen Fahrzeugen.