Jutta Böttcher verlässt das Notfallseelsorge-Team des ASB im Salzlandkreis. Das hat sie über zehn Jahre lang mit Leidenschaft geleitet. Mit Michaela Haas ist eine Nachfolgerin gefunden.

Helferin in schweren Zeiten: Jutta Böttcher gibt Leitung der ASB-Notfallseelsorge im Salzlandkreis ab

Michaela Haas (links) übernimmt die Leitung des ASB-Notfallseelsorge-Teams im Salzlandkreis von Jutta Böttcher.

Aschersleben/MZ - Für Jutta Böttcher wird es ein doppelter Abschied, der ihr auch in zweifacher Hinsicht schwerfällt: Mit 66 Jahren verabschiedet sie sich zum Jahresende vom Berufsleben und gleichzeitig vom Seelsorge-Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Dort kümmert sie sich seit 2009 um Menschen in emotional belastenden Situationen, seit 2014 als Teamleiterin.