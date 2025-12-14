Das traditionsreiche Wittenberger Unternehmen Wikana ist nicht zuletzt in der Adventszeit eine beliebte Adresse. Wie es der Firma geht und welche Pläne für das nächste Jahr anstehen.

Wikana in Wittenberg: Die Klassiker sind die Renner unter den Keksen

Kekswelt erweist sich als gute Investition

An der Theke der Wikana-Kekswelt: Franziska Deyring und Geschäftsführerin Yvonne Böhm.

Wittenberg/MZ. - Ein Reisebus fährt gerade vor. Das Café füllt sich schnell. „Das ist“, bemerkt Yvonne Böhm, „öfter der Fall.“ Weshalb eigens ein Busparkplatz eingerichtet ist auf dem Firmengelände. Kurz vorher hat der Mitarbeiter eines Wittenberger Geldinstitutes Paletten voller Geschenkpakete nach draußen befördert.