Miriam Butkereit, Silber-Judoka der Spiele von Paris, meldet sich nach Wettkampfpause zurück. Warum die Athletin des SV Halle länger fehlte.

Miriam Butkereit will in Taschkent wieder auf der Matte glänzen.

Taschkent/MZ - Es begann mit Masken. In der ersten Hochphase der Corona-Pandemie, als auch im Weltsport Stillstand herrschte, entdeckte Miriam Butkereit die Nähmaschine für sich. Selbstgenähte Masken sind zwar längst kein Thema mehr, ein Hobby ist aber geblieben und Butkereit hat sich an andere Projekte gewagt.