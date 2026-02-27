Fahrgäste müssen sich ab heute in Halle auf massive Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr einstellen: Die Havag wird an diesem Wochenende bestreikt. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr.

So legt der Havag-Streik seit heute Straßenbahnen und Busse in Halle erneut lahm

Bereits am 2. Februar 2026 wurde die Havag bestreikt, weshalb Busse und Straßenbahnen den gesamten Tag nicht fuhren.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle kommt es seit heute um 3 Uhr zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Wie die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) mitgeteilt, wird das Unternehmen von Freitag bis einschließlich Montag, den 2. März, 1 Uhr, bestreikt.

Laut Mitteilung der Havag ist davon auszugehen, dass alle Bus- und Straßenbahnlinien der Havag betroffen sind. Fahrgäste müssen sich damit sowohl im Berufs- als auch im Schüler- und Wochenendverkehr auf deutliche Einschränkungen einstellen.

„Ein Streik ist kein Unwetter“: Kein Distanzunterricht trotz Beeinträchtigung im Schülerverkehr

Eine Umstellung auf Distanzunterricht wegen der Beeinträchtigung des Schülerverkehrs war laut Landesschulamt dennoch nicht in Betracht gekommen. Auf Nachfrage erklärte Sprecher Tobias Kühne dazu am Donnerstag noch einmal „Ein Streik ist nicht vergleichbar mit einem Unwetter, bei dem mit äußerster Kurzfristigkeit und auch mit Blick auf die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen entschieden werden muss.“

Auch die Havag-Service-Center Rolltreppe und Neustadt bleiben an den Streiktagen geschlossen. Hintergrund des Arbeitskampfes sind die laufenden Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen, nachdem es bislang keine Einigung gegeben habe. Bereits am 2. Februar wurde die Havag in Halle bestreikt und legte den öffentlichen Nahverkehr lahm.

Als Alternative verweist die Havag auf OBS-Buslinien, S-Bahn-Linien und das Movemix-Bike-Angebot

Als Alternativen verweist die Havag von Freitag bis Sonntag auf OBS-Buslinien sowie auf die örtlichen S-Bahn-Linien, die nicht vom Streik betroffen sind. Zudem können laut Pressemitteilung Fahrgäste auf das Movemix-Bike-Angebot im Stadtgebiet ausweichen. Erwachsene mit einem gültigen Havag-Abo können die Leihfahrräder laut Pressemitteilung in den ersten 30 Minuten kostenlos nutzen.

Einfach ein Taxi nehmen und die Rechnung einreichen, das geht übrigens nicht, wie die Havag ausdrücklich klarstellt: „Kosten für alternative Beförderungen können nicht übernommen werden und müssen selbst getragen werden.“