Gefahr für Autos nach Winter Auf diesen Straßen in Merseburg sollen demnächst Schlaglöcher ausgebessert werden
Der frostige Winter hat auf den Straßen im Saalekreis seine Spuren hinterlassen. Kreis und Kommunen sind nun dabei, Löcher zu reparieren und längerfristige Sanierungsarbeiten zu planen. Welche Straßen beispielsweise Merseburg auf seiner Prioritätenliste stehen hat.
27.02.2026, 06:00
Saalekreis/Merseburg/Mücheln/MZ. - Die Sonnenstrahlen der letzten Tage haben vielerorts das zutage gebracht, was der Winter in den letzten Monaten auf den Straßen angerichtet hat: Kantenabbrüche, Risse oder gar tiefe Löcher in der Asphaltdecke. Die gilt es nun zu flicken. Wie schnell das geschieht, hängt vom Ausmaß der Schäden, den verfügbaren Kapazitäten und bereits geplanten Sanierungsmaßnahmen ab.