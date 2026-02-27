Der frostige Winter hat auf den Straßen im Saalekreis seine Spuren hinterlassen. Kreis und Kommunen sind nun dabei, Löcher zu reparieren und längerfristige Sanierungsarbeiten zu planen. Welche Straßen beispielsweise Merseburg auf seiner Prioritätenliste stehen hat.

Auf diesen Straßen in Merseburg sollen demnächst Schlaglöcher ausgebessert werden

Auf der Prioritätenliste der Stadt Merseburg steht auch die Goethestraße, in der der Winter deutliche Spuren im Asphalt hinterlassen hat.

Saalekreis/Merseburg/Mücheln/MZ. - Die Sonnenstrahlen der letzten Tage haben vielerorts das zutage gebracht, was der Winter in den letzten Monaten auf den Straßen angerichtet hat: Kantenabbrüche, Risse oder gar tiefe Löcher in der Asphaltdecke. Die gilt es nun zu flicken. Wie schnell das geschieht, hängt vom Ausmaß der Schäden, den verfügbaren Kapazitäten und bereits geplanten Sanierungsmaßnahmen ab.