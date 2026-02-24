Öffentlicher Nahverkehr Nächster Warnstreik bei Bus und Tram: Dürfen Schüler zu Hause bleiben?

Ein neuer Warnstreik soll in den kommenden Tagen zeitweise auch den öffentlichen Nahverkehr in Halle wieder lahmlegen. Deshalb geht Verdi mit den Arbeitsniederlegungen auch bei der Havag in die nächste Runde und was das für die Schulen bedeutet.