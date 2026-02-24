Eil
Öffentlicher Nahverkehr Nächster Warnstreik bei Bus und Tram: Dürfen Schüler zu Hause bleiben?
Ein neuer Warnstreik soll in den kommenden Tagen zeitweise auch den öffentlichen Nahverkehr in Halle wieder lahmlegen. Deshalb geht Verdi mit den Arbeitsniederlegungen auch bei der Havag in die nächste Runde und was das für die Schulen bedeutet.
Aktualisiert: 24.02.2026, 12:10
Halle (Saale)/MZ. - In den kommenden Tagen müssen sich Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr in Halle erneut auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstagmorgen angekündigt hat, kommt es zu einem erneuten Streik.