  4. Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt: CDU-Fraktionschef warnt in Wittenberg vor Teilzeit-Trend

Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt CDU-Fraktionschef warnt in Wittenberg vor Teilzeit-Trend

CDU-Landtagsfraktionschef Guido Heuer findet in Wittenberg deutliche Worte zu Arbeitsmarkt, Studienzeiten und Familienpolitik und stellt sich hinter Bundeskanzler Friedrich Merz.

25.02.2026, 11:30
Reiner Haseloff (l.) und CDU-Fraktionschef Guido Heuer (M.)
Reiner Haseloff (l.) und CDU-Fraktionschef Guido Heuer (M.) (Foto: Lohrmann)

Wittenberg/MZ/LJ. - Mehr Einsatz im Beruf, weniger lange Studienzeiten und stärkere Anreize für Familien: Mit klaren Worten hat Guido Heuer in einer Veranstaltung der CDU-Landtagsfraktion in Wittenberg für einen Kurswechsel geworben.