In der Regel ist die Lunge von der gefährlichen Infektionskrankheit Tuberkulose betroffen. Anders nun bei einem Fall am Klinikum Magdeburg, bei dem es keine typischen Symptome wie Atemnot gab. Welcher Körperbereich bei einem 25-jährigen Studenten infiziert ist - und ob nun auch für andere eine Infektionsgefahr droht.

Magdeburg/Halle/MZ. - Er litt unter einem enormene Gewichtsverlust und unter Bauchfellentzündungen, die wiederkehrten: Ein 25-jähriger Student gab Ärzten zunächst Rätsel auf. In Magdeburg am Städtischen Klinikum wurde schließlich die richtige Diagnose gestellt. Es handelt sich um Tuberkulose, eine gefährliche Infektionskrankheit. Doch in diesem Fall ist einiges anders, als sonst. Das kommt auch für die Ärzte überraschend.