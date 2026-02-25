Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Oschersleben ist ein Streit zwischen zwei Jungen völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein 13-Jähriger wollte einen Elfjährigen schlagen. Ein Zeuge griff ein und schlug selbst zu.

Demzufolge hielten sich die beiden Elf- und 13-Jährigen gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Oschersleben auf. Der Ältere habe sich geärgert gefühlt und dem Elfjährigen ins Gesicht schlagen wollen.

Der 63-Jährige sei darauf eingeschritten und habe dem 13-Jährigen wiederum ins Gesicht geschlagen. Gegen den Mann ist laut Polizei ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.