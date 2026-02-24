Eil
Zoff um Grundstücksausfahrt „Wir müssen gegen Gesetze verstoßen“: Ausfahrt in Quedlinburg stellt Mieter vor Probleme
Die Grundstücksausfahrt eines Mehrfamilienhauses in Quedlinburg sorgt für Zoff: Mieter beklagen, dass sie geltende Verkehrsregeln nicht einhalten könnten, und sehen die Stadtverwaltung in der Pflicht. Diese sieht das anders.
Aktualisiert: 25.02.2026, 13:13
Quedlinburg/MZ. - Lothar Schulz wohnt gern in dem Mehrfamilienhaus in Quedlinburg, in dem er schon lange Mieter ist. Doch wenn er oder ein anderer Bewohner das Grundstück mit dem Auto verlasse, „müssen wir gegen geltendes Gesetz verstoßen“, sagt er.