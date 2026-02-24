Die Grundstücksausfahrt eines Mehrfamilienhauses in Quedlinburg sorgt für Zoff: Mieter beklagen, dass sie geltende Verkehrsregeln nicht einhalten könnten, und sehen die Stadtverwaltung in der Pflicht. Diese sieht das anders.

„Wir müssen gegen Gesetze verstoßen“: Ausfahrt in Quedlinburg stellt Mieter vor Probleme

Blick von der Grundstücksausfahrt auf die Rosa-Luxemburg-Straße: Anwohner sehen hier Probleme mit Verkehr, Gehweg und Einbahnstraße.

Quedlinburg/MZ. - Lothar Schulz wohnt gern in dem Mehrfamilienhaus in Quedlinburg, in dem er schon lange Mieter ist. Doch wenn er oder ein anderer Bewohner das Grundstück mit dem Auto verlasse, „müssen wir gegen geltendes Gesetz verstoßen“, sagt er.