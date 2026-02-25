Am 11. April lädt ein engagiertes Team um Katja Ciesilski und Corina Friebel zur Neuauflage subkultureller Partynächte in Aschersleben ein. Ort des Geschehens wird der Graue Hof sein.

Krach, Kunst und Kneipenflair: Zwei Ascherslebenerinnen wollen wieder Partynächte, so wie früher

Corina Friebel (vorn) und Katja Ciesilski hängen die Plakate für „Krach unterm Dach“ auf – wie hier am Tor des Grauen Hofs.

Aschersleben/MZ - Sie wollen feiern wie früher – wie Ende der 90er und Anfang der 2000er, als Aschersleben noch mehr Bars, Musikclubs und Discotheken hatte und spontane Nächte auf der Tanzfläche zum Stadtleben gehörten. „Wir bringen die Subkultur zurück nach Aschersleben“, sagt Katja Ciesilski voller Vorfreude. Gemeinsam mit Corina Friebel, Silvio Heymann, Thomas Hertel, Kati Schreiber, Franziska Teige und Tontechniker Quickie organisiert sie die Veranstaltung „Krach unterm Dach“.