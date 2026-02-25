weather wolkig
  4. Spende fürs Tierheim: Lebensretter-Hund braucht Operation

Spende für Dessauer Tierheimhund Sebastian Kaps hilft kurzfristig - Lebensretter „Tim“ bekommt Spende für dringende Operationen

Der Dessauer Tierheimhund hat im Januar einem Menschen das Leben gerettet. Nun braucht er selbst Geld für lebenswichtige Operationen.

Von Leonie Beer Aktualisiert: 25.02.2026, 16:05
Übergabe von 1.000 Euro Spende ans Tierheim Dessau
Übergabe von 1.000 Euro Spende ans Tierheim Dessau Foto: Leonie Beer

Dessau/MZ. - Die Leiterin des Tierheims Dessau, Doreen Kohl, und Andreas Lamm, Vorsitzender des Tierschutzvereins, freuen sich. Denn ihnen wurde am Dienstagnachmittag eine Spende über 1.000 Euro ans Tierheim überreicht. Damit sollen die anstehenden Operationen für Tierheimhund Tim gezahlt werden.