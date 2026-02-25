Friedrichsbrunn hat seine zahlreichen Ehrenamtlichen gefeiert, die mit ihrem Engagement Veranstaltungen wie die „Hölle von Q“ und viele Projekte im Ort erst möglich machen. Bei der Dankeschönfeier würdigten Ortsbürgermeisterin und Ortschaftsrat den Einsatz von Helfern zwischen 8 und 85 Jahren, die das Dorfleben entscheidend prägen.

Triathlon „Hölle von Q“: Warum Friedrichsbrunn ein Herz für Helfer hat

Die Dankeschönfeier fand im Haus im Kurpark von Friedrichsbrunn statt.

Friedrichsbrunn/MZ/son. - Mehr als 700 Sportler haben im September 2025 am Triathlon „Hölle von Q“ teilgenommen. Damit ein solches Großereignis reibungslos läuft, braucht es viele Helfer. Rund 450 waren es. Ein Teil davon stammt aus Friedrichsbrunn, wo eine Wendeschleife auf dem ehemaligen Busgelände eingerichtet war, an der die Radfahrer drei Mal vorbeikamen.