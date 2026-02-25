Der Dessauer Tierheimhund hat im Januar einem Menschen das Leben gerettet. Nun braucht er selbst Geld für lebenswichtige Operationen.

Dessau/MZ. - Die Leiterin des Tierheims Dessau, Doreen Kohl, und Andreas Lamm, Vorsitzender des Tierschutzvereins, freuen sich. Denn ihnen wurde am Dienstagnachmittag eine Spende über 1.000 Euro ans Tierheim überreicht. Damit sollen die anstehenden Operationen für Tierheimhund Tim gezahlt werden.