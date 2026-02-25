Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim steht in der Kritik, viele Entscheidungen sind nicht transparent. Eine Interessengemeinschaft plädiert sogar für ein Abwahlverfahren. Was die Vorwürfe sind.

Köthen/MZ. - Die Vorkommnisse rund um den Besuch der Köthener Grundschule „Wolfgang Ratke“ durch Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) schlagen weiterhin Wellen. Zum einen, weil eine Lösung des Problems mit der Bausubstanz der Einrichtung noch nie weiter entfernt war als heute. Und zum anderen wegen der gelebten Intransparenz von Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke). Die ließ sowohl sachkundige Einwohner der CDU ausschließen vom abschließenden Gespräch mit dem Bildungsminister und der Schulleitung, als auch die lokale Presse.