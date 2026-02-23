Bildungschef Jan Riedel (CDU) sieht sich die Köthener Grundschule „Wolfgang Ratke“ an. Doch nicht alle dürfen dabei sein.

Köthen/MZ. - Schon vor einigen Jahren hat der Stadtrat von Köthen den Abriss und Neubau der Grundschule „Wolfgang Ratke“ am gleichen Standort beschlossen. Seitdem sind zwar einige Maßnahmen gegen die Naphtalin-Belastung umgesetzt worden, um die Schule weiter in Betrieb zu halten. Doch in Sachen Abriss und Neubau tritt man weiterhin auf der Stelle. Selbst ein Besuch des damaligen Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) im Dezember 2023 hatte keine positiven Auswirkungen, obwohl der höchste Amtsträger im Bundesland erklärte, dass es genügend Fördertöpfe für das Projekt geben würde.