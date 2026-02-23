Mersebrug - Am Montagvormittag gegen 11. Uhr ist es zu einem Unfall in der Merseburger Lindenstraße gekommen. Wie Franco Lindner vom Polizeirevier Saalekreis mitteilte, kam ein geparktes Auto durch eine nicht angezogene Handbremse ins Rollen. Die Fahrerin bemerkte es und wollte das Fahrzeug noch aufhalten. Bei dem Versuch kam ihr Fuß unter den Reifen, wodurch die Frau verletzt wurde. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz und brachte die Fahrzeugführerin ins Krankenhaus. Das Auto kam zuvor an einem Baum zum Stehen. Verkehrseinschränkungen gab es im Bereich der Lindenstraße nicht.