Ende Januar ist Reiner Haseloff vom Amt des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt zurückgetreten. Jetzt strebt er ein besonderes Ehrenamt an.

Haseloff vor Engagement im Dessau-Wörlitzer Gartenreich? Wofür der Ex-MP kandidieren will

Wörlitz/MZ. - Auf der Regionalen Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches am Donnerstag im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz hat es einen Paukenschlag gegeben: Sachsen-Anhalts Ex-Ministerpräsident Reiner Haseloff hat angekündigt, zur nächsten Mitgliedervollversammlung im Juni für den Vorstandsvorsitz der Gesellschaft zu kandidieren.