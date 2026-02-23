Seit mehr als 130 Jahren produziert die Brauerei in Zahna Getränke. Nun steht eine Zuckersteuer im Raum. Was das für den kleinen Betrieb bedeuten könnte und wie es weitergehen soll.

Neben der laufenden Abfüllanlage hält Geschäftsführerin Susann Danneberg den Bestseller der „Dinobrause“ in der Hand. Käme eine Zuckersteuer, wäre die Zukunft der Brauerei in Gefahr.

Zahna/MZ - Die Brause schmeckt seit Jahrzehnten gleich. Doch die Welt drumherum verändert sich rasant. Wenn in Berlin über eine Zuckersteuer diskutiert wird, klingt das für viele abstrakt. Für Susann Danneberg ist es das nicht. Für sie geht es um Rezepturen, Kalkulationen und am Ende um die Existenz eines Betriebs, der seit mehr als 130 Jahren in Zahna produziert.