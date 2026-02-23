Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist eindeutig. Die Reaktivierung der Bahnstrecke von Stumsdorf nach Bitterfeld würde sich klar lohnen. Doch was sagen die Menschen aus der Region zu dieser Idee?

Studie zur „Saftbahn“-Reaktivierung überzeugt – Was für Euphorie sorgt, welche Bedenken es gibt

Der Saal des Zörbiger Schlosses war voll bis zum allerletzten Platz. Das Interesse an der Machbarkeitsstudie war enorm.

Zörbig/MZ. - Die vom Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie, die am Donnerstag vorgestellt wurde, spricht eine klare Sprache. Rein rechnerisch würde sich die Wiederbelebung der Zugstrecke von Stumsdorf über Zörbig, Großzöberitz, Sandersdorf bis nach Bitterfeld kosten-nutzentechnisch eindeutig rechnen. Auch seitens des Landes ist man von dem Ergebnis der Studie überzeugt und will weitere Schritte in die Wege leiten.