  4. Nach achtwöchigem Umbau: Lidl-Filiale: Was Kunden nach Modernisierung in Mansfeld erwartet

Die Lidl-Filiale ist in acht Wochen komplett umgebaut worden. Nun steht die Wiedereröffnung bevor. Nicht nur für Kunden verbessern sich die Bedingungen.

Von Daniela Kainz 23.02.2026, 16:00
Der Lidl-Markt in Mansfeld steht kurz vor der Eröffnung.
Der Lidl-Markt in Mansfeld steht kurz vor der Eröffnung. Foto: Maik Schumann

Mansfeld/MZ. - Zu Beginn der Bauarbeiten konnte noch eingeschränkt eingekauft werden. In der heißen Modernisierungsphase blieb die Lidl-Filiale in Mansfeld allerdings geschlossen. Nun steht die Wiedereröffnung des Einkaufsmarktes in der Klausstraße 1a bevor.