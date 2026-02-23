Die Lidl-Filiale ist in acht Wochen komplett umgebaut worden. Nun steht die Wiedereröffnung bevor. Nicht nur für Kunden verbessern sich die Bedingungen.

Der Lidl-Markt in Mansfeld steht kurz vor der Eröffnung.

Mansfeld/MZ. - Zu Beginn der Bauarbeiten konnte noch eingeschränkt eingekauft werden. In der heißen Modernisierungsphase blieb die Lidl-Filiale in Mansfeld allerdings geschlossen. Nun steht die Wiedereröffnung des Einkaufsmarktes in der Klausstraße 1a bevor.