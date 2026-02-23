Der „Flora Palast“ in Burgwerben ist eine ganz besondere Location für Festlichkeiten aller Art. Wie Hochzeitsplanerin Jana Loth die Örtlichkeit am Sonntag in Szene gesetzt hat.

Wie eine Hochzeitsplanerin einer alten Gärtnerei in Weißenfels neues Leben einhaucht

Jana Loths Sohn Elias und seine Lebensgefährtin Marlen sind mit dem Foto- und Videografen-Team Diana und Roger Zingler ein Teil der Show, bei der Hochzeitsausstatterin Loth zeigt, was im Flora-Palast alles möglich ist.

Burgwerben - Die Dekoration besticht mit geschmackvollen Blumenarrangements. Die Tische sind festlich gedeckt. Der DJ sorgt für Musik und angenehmes Licht. „Malli Kids“ lädt die Kleinsten in die Spielecke ein. Das Buffet lockt mit Snacks. Stylistin Tatjana Schlag macht die Braut fertig, bevor sie mit ihrem Bräutigam für die Fotografen posiert. Eine Traurednerin wartet auf ihren Einsatz.