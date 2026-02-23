In der Musik-Galerie an der Goitzsche werden Ideen für das Amtsgericht Bitterfeld gezeigt. Umgesetzt werden vier Arbeiten: drei im Inneren und eine an der Außenfassade.

In der Musik-Galerie an der Goitzsche sind zehn Wettbewerbsentwürfe für „Kunst in der Justiz“ ausgestellt.

Bitterfeld/MZ. - Wie entsteht Kunst, bevor sie überhaupt an einer Wand hängt? In Bitterfeld lässt sich dieser Weg derzeit Schritt für Schritt nachvollziehen. In der Musik-Galerie an der Goitzsche ist die Ausstellung „Kunst in der Justiz“ eröffnet worden. Gezeigt werden zehn Wettbewerbsentwürfe für Kunstwerke, die später das Amtsgericht Bitterfeld prägen sollen – drei Arbeiten im Inneren und eine im Außenbereich. Galerieleiterin Katja Münchow eröffnet die Vernissage und rückt den besonderen Charakter der Schau in den Mittelpunkt: Nicht fertige Werke stehen im Fokus, sondern Entwürfe, aus denen später Kunst am Bau entsteht.