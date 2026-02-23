Statistik für das Jahr 2025 Coswiger Feuerwehr hat viel mehr Einsätze als üblich
Knapp 20 Prozent mehr Alarmierungen als im Vorjahr verbuchen die Coswiger Feuerwehren im Jahr 2025. Was die Polizei zu Ermittlungen sagt und welche Auswirkung ein fataler Unfall hat.
23.02.2026, 13:00
Coswig/MZ. - Die Einsatzkräfte der Coswiger Feuerwehren werden sich an das Jahr 2025 sicher noch lange erinnern. Wegen der außergewöhnlich hohen Zahl an Einsätzen, die die insgesamt 211 Männer und Frauen bestreiten mussten, wegen der Schwere einzelner Unfälle und wegen der Brände, die sie löschen mussten.