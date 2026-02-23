Knapp 20 Prozent mehr Alarmierungen als im Vorjahr verbuchen die Coswiger Feuerwehren im Jahr 2025. Was die Polizei zu Ermittlungen sagt und welche Auswirkung ein fataler Unfall hat.

Coswiger Feuerwehr hat viel mehr Einsätze als üblich

Der Lkw-Unfall auf der A9 legt am 30. April 2025 den Verkehr in der gesamten Region lahm.

Coswig/MZ. - Die Einsatzkräfte der Coswiger Feuerwehren werden sich an das Jahr 2025 sicher noch lange erinnern. Wegen der außergewöhnlich hohen Zahl an Einsätzen, die die insgesamt 211 Männer und Frauen bestreiten mussten, wegen der Schwere einzelner Unfälle und wegen der Brände, die sie löschen mussten.