Weiterer Blindgänger gefunden Bombe bei Bad Dürrenberg erfolgreich entschärft: Anwohner können zurück in ihre Häuser

Bei Voruntersuchungen für die Fernwärmetrasse Leuna-Leipzig entdeckten Arbeiter eine us-amerikanische Fliegerbombe. Für die Entschärfung richtete der Saalekreis einen Sperrkreis ein, der weite Teile von Tollwitz umfasste. Nun gibt die Kreisverwaltung Entwarnung und erklärt, dass es noch einen weiteren Bombenfund gab.