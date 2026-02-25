Eil
Weiterer Blindgänger gefunden Bombe bei Bad Dürrenberg erfolgreich entschärft: Anwohner können zurück in ihre Häuser
Bei Voruntersuchungen für die Fernwärmetrasse Leuna-Leipzig entdeckten Arbeiter eine us-amerikanische Fliegerbombe. Für die Entschärfung richtete der Saalekreis einen Sperrkreis ein, der weite Teile von Tollwitz umfasste. Nun gibt die Kreisverwaltung Entwarnung und erklärt, dass es noch einen weiteren Bombenfund gab.
Tollwitz/MZ - Die Entschärfung einer Fliegerbombe bei Bad Dürrenberg ist geglückt. Wie der Saalekreis mitteilte, konnten die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Sachsen-Anhalt den 250 Kilogramm schweren Sprengkörper nahe der Ortschaft Tollwitz am Mittwochvormittag unschädlich machen. Kurz nach 10.30 Uhr hatten sie den Zünder entfernt.