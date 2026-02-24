Bei Sondierungsarbeiten für eine Fernwärmetrasse ist am Dienstag eine amerikanische Fliegerbombe bei Bad Dürrenberg aufgetaucht. Für die notwendige Entschärfung richtet der Saalekreis am Mittwochmorgen einen Sperrkreis ein. Betroffen sind davon vor allem die Einwohner des Ortsteils Tollwitz.

Tollwitz/MZ. - Kita und Grundschule bleiben zu, Hunderte Einwohner müssen ihre Häuser verlassen: Der Fund einer Fliegerbombe hat am Mittwochvormittag erhebliche Auswirkungen auf den Bad Dürrenberger Ortsteil Tollwitz. Wie der Saalekreis am Dienstagabend mitteilte, war der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus us-amerikanischer Produktion im Zuge von planmäßigen Sondierungsarbeitern für eine Fernwärmetrasse entdeckt worden. Er soll nun am Mittwoch von Fachkräften entschärft werden.

Der Fundort befindet sich am südlichen Rand von Tollwitz unweit des Herrenteichs. Hier laufen aktuell die Vorbereitungen für den Bau der Fernwärmetrasse der Stadtwerke Leipzig, die künftig heißes Wasser von der TotalEnergies-Raffinerie in Leuna in die Messestadt transportieren soll. Aufgrund der Lage umfasst der 750-Meter-Sperrradius, den der Kreis am Mittwoch ab 8 Uhr einrichten will, weite Teile von Tollwitz.

Das sollten betroffene Anwohner tun

Wie Bad Dürrenbergs Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) erklärte, seien von der Evakuierung etwa 120 Haushalte betroffen. Zudem blieben die Grundschule Tollwitz und die örtliche Kita „Schneckenberg“ geschlossen. Ob für Kinder so kurzfristig eine Notbetreuung in anderen Kitas der Stadt angeboten werden kann, war zunächst offen. Für betroffene Anwohner, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen oder den Tag auf Arbeit verbringen können, steht das Bürger- und Vereinshaus in Bad Dürrenberg, Witzlebenstraße 7b, als Anlaufpunkt zur Verfügung.

Das ist der 750-Meter-Sperrkreis Landkreis Saalekreis

Personen, die den Sperrkreis nicht selbstständig verlassen können, bittet der Kreis sich unter der 03461/401256 zu melden. Gleiches gilt für Betroffene, die von ambulanten Pflegediensten betreut werden. Anwohner werden zudem gebeten, die Information über die Evakuierung auch an Nachbarn weiterzugeben, die vielleicht aufgrund mangelnden Medienkonsums, von Behinderungen oder fehlenden Deutschkenntnissen davon bisher nichts mitbekommen haben.

Immer wieder Bombenfunde bei Tollwitz

Nach vorläufigen Planungen soll der Sperrkreis ab 8 Uhr gelten. Die Entschärfung des Blindgängers soll ab 10 Uhr beginnen. Wie lange dies dauert, hängt unter anderem vom Zustand der Zünder ab.

In dem Umgebung von Tollwitz war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Bombenfunden gekommen. Räumteams entdeckten etwa zwei Blindgänger in unmittelbarer Nähe östlich des Gewerbegebiets bei den Vorbereitungen für die Gleichstromgasse Suedostlink.

Wie Schulze erklärt, befanden sich im Zweiten Weltkrieg entlang der Autobahn in Höhe Kauern deutsche Flakstellungen, als Teil des Schutzgürtels um die Chemiestandorte der Region.