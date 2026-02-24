Die neue Parkregelung sollte Entlastung bringen. Doch Anwohner Am Eulengrund in Zeitz berichten von Einschränkungen, erschwerten Ausfahrten und Problemen für die Müllabfuhr.

„Oder kaufen Sie sich ein kleineres Auto“ – Ärger um Parkchaos in Zeitz

Das Rentner-Ehepaar Morenz sieht keine Möglichkeit mehr, ihr Auto auf dem eigenen Grundstück Am Eulengrund in Zeitz zu parken.

Zeitz/MZ. - Wenn das Ehepaar Morenz mit dem Auto weg muss, dann ist das nicht mehr ganz so einfach. „Seit Mitte Februar darf vor unserem Grundstück geparkt werden“, berichtet Bernd Morenz und zeigt auf die zwei neuen Schilder „Parken halb auf Gehweg“ Am Eulengrund in Zeitz.