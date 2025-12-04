weather wolkig
  4. Sicherheit und Ordnung: Wildes Parken in Zeitz: Warum Anwohner Feuer fürchten

Falschparker blockieren Grundstückseinfahrten, zerstören Grünflächen und sorgen für Unsicherheit. Was die Stadtverwaltung gegen diese Falschparker tun will.

Von Margit Herrmann 04.12.2025, 07:00
Gerald Kieckhöfer zeigt ein Foto, das er im Mai dieses Jahres aufgenommen hat. Es zeigt mehrere Fahrzeuge, die „wild“ vor der Gartenanlage Am Schützenplatz parken. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Wildes Parken ist längst mehr als nur ein Ärgernis im Straßenverkehr. Ob zugeparkte Gehwege, blockierte Feuerwehrzufahrten oder chaotische Fahrzeugreihen am Straßenrand – die Folgen reichen von gefährlichen Situationen bis hin zu massiven Behinderungen im Alltag. Auch Zeitzer sind davon betroffen.