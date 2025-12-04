Falschparker blockieren Grundstückseinfahrten, zerstören Grünflächen und sorgen für Unsicherheit. Was die Stadtverwaltung gegen diese Falschparker tun will.

Gerald Kieckhöfer zeigt ein Foto, das er im Mai dieses Jahres aufgenommen hat. Es zeigt mehrere Fahrzeuge, die „wild“ vor der Gartenanlage Am Schützenplatz parken.

Zeitz/MZ. - Wildes Parken ist längst mehr als nur ein Ärgernis im Straßenverkehr. Ob zugeparkte Gehwege, blockierte Feuerwehrzufahrten oder chaotische Fahrzeugreihen am Straßenrand – die Folgen reichen von gefährlichen Situationen bis hin zu massiven Behinderungen im Alltag. Auch Zeitzer sind davon betroffen.