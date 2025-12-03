Erste Gespräche bereits gelaufen Sangerhausen will mit bulgarischer Rosenregion kooperieren und hofft auf Gäste aus Fernost
Das Europa-Rosarium Sangerhausen will erstmals über Deutschlands Grenzen hinaus kooperieren: mit der bulgarischen Rosenregion Kasanlak. Erste Gespräche liefen bereits in Berlin.
Sangerhausen/MZ. - Nach einer ganzen Reihe von Kooperationen in Deutschland soll es demnächst die erste des Sangerhäuser Europa-Rosariums mit dem Ausland geben. Das hat Heiko Leßmann, der Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, angekündigt.