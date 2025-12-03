Das Europa-Rosarium Sangerhausen will erstmals über Deutschlands Grenzen hinaus kooperieren: mit der bulgarischen Rosenregion Kasanlak. Erste Gespräche liefen bereits in Berlin.

Sangerhausen will mit bulgarischer Rosenregion kooperieren und hofft auf Gäste aus Fernost

Heiko Leßmann (links) mit dem Botschafter Bulgariens, Grigor Porozhanov. Neben dem Botschafter steht Rosenkönigin Konstantina Kostadinowa aus Kasanlak.

Sangerhausen/MZ. - Nach einer ganzen Reihe von Kooperationen in Deutschland soll es demnächst die erste des Sangerhäuser Europa-Rosariums mit dem Ausland geben. Das hat Heiko Leßmann, der Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, angekündigt.