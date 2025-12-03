Wirtschaft Osteuropäer sind anerkannt in der Belegschaft des Flanschenwerkes Bebitz
Yurih Garazha und Artem Viktorovych Tryhub fanden mit Hilfe des Jobcenters Salzlandkreis eine Anstellung in der Produktion desw Traditionsunternehmens. Wie die Firma derzeit wirtschaftlich dasteht und welche Rolle US-Zölle spielen.
Lebendorf/MZ. - Seit über 20 Jahren arbeiten das Flanschenwerk Bebitz und das Jobcenter Salzlandkreis zusammen. Dank der Kooperation fanden in dieser Zeit mehr als 20 Arbeitslose in dem 1911 gegründeten Traditionsunternehmen einen festen Job. Neu in der Belegschaft sind seit diesem Jahr Yurih Garazha und Artem Viktorovych Tryhub. Die Arbeitsmarkt-Integration des Kasachen und des Ukrainers, die beide mit ihren Familien in Bernburg leben, wird durch einen Eingliederungszuschuss des Jobcenters unterstützt.