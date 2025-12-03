Yurih Garazha und Artem Viktorovych Tryhub fanden mit Hilfe des Jobcenters Salzlandkreis eine Anstellung in der Produktion desw Traditionsunternehmens. Wie die Firma derzeit wirtschaftlich dasteht und welche Rolle US-Zölle spielen.

Yurih Garazha (links) und Artem Viktorovych Tryhub arbeiten seit diesem Jahr in der Produktion des Flanschenwerkes Bebitz. Das Jobcenter unterstützt das Unternehmen mit einem Eingliederungszuschuss bei der Integration des Kasachen und Ukrainers auf dem Arbeitsmarkt.

Lebendorf/MZ. - Seit über 20 Jahren arbeiten das Flanschenwerk Bebitz und das Jobcenter Salzlandkreis zusammen. Dank der Kooperation fanden in dieser Zeit mehr als 20 Arbeitslose in dem 1911 gegründeten Traditionsunternehmen einen festen Job. Neu in der Belegschaft sind seit diesem Jahr Yurih Garazha und Artem Viktorovych Tryhub. Die Arbeitsmarkt-Integration des Kasachen und des Ukrainers, die beide mit ihren Familien in Bernburg leben, wird durch einen Eingliederungszuschuss des Jobcenters unterstützt.