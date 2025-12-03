Die Obstkelterei Fläminggarten in Zahna setzt im Advent auf ihren Glühwein. Bis zu 20.000 Liter Fruchtwein produziert Adelheid Großklaus-Maeting für Märkte und Kunden. Ihr Geheimrezept.

Dieser Glühwein aus der Obstkelterei in Zahna geht gerade überall über die Theke – und das hat Gründe

Adelheid Großklaus-Maeting sortiert Glühweinflaschen im Verkaufs- und Lagerraum ihrer Obstkelterei „Fläminggarten“ in Zahna. In der Adventszeit füllt der Betrieb bis zu 20.000 Liter Fruchtglühwein ab.

Zahna/MZ. - „Adelheids Bester“ steigt einem zuerst in die Nase. Schon an der Tür der Obstkelterei „Fläminggarten“ in Zahna mischen sich Birne, Zimt und feine Noten von Holunder zu einem Duft, der an Vorweihnachtszeit erinnert. Zwischen Flaschen, Etiketten und Prägemaschinen verpackt Inhaberin Adelheid Großklaus-Maeting das, was im November und Dezember zu ihrem wichtigsten Produkt geworden ist: Fruchtglühwein; und zwar in all denSorten, die man gerne zu Weihnachten verschenkt oder auch in geselliger Runde selber trinkt.