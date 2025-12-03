In Halle wird seit Jahren an den Plänen für eine zusätzliche Saalebrücke gearbeitet. Warum es für die Idee jetzt plötzlich wieder neue Hoffnung gibt.

Blick auf den Hafen in Halle-Trotha. Wo das Hafenbecken auf den Flusslauf trifft, verläuft die Trasse einer möglichen neuen Saalebrücke.

Halle (Saale)/MZ. - Wer in Halle mit dem Auto die Saale überqueren will, hat es nicht leicht. Eine der zwei Brücken ist durch eine Baustelle seit Wochen zum Nadelöhr geworden - und die andere ist chronisch überlastet. Wäre es nicht schön, wenn es mehr Saalequerungen gebe? Ideen für eine neue Brücke gibt es schon seit vielen Jahren. Warum wurde sie nie gebaut? Und gibt es jetzt möglicherweise eine neue Chance?