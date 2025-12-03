Rockharz 2026 Alice Cooper, Kreator, Helloween: Rockharz schnürt 2026 größtes Bandpaket aller Zeiten
Das Rockharz-Festival kündigt im Advent das nahezu komplette Line-Up für 2026 an – mit 33 Bands, darunter internationale Metal-Größen wie Alice Cooper, Kreator und Feuerschwanz. Erstmals gibt es auch die Tagesaufteilung und limitierte Tagestickets für alle vier Festivaltage vom 1. bis 4. Juli auf dem Flugplatz Ballenstedt.
03.12.2025, 06:00
Ballenstedt/MZ. - „Alle sagen: Respekt, da geht noch die Post ab“, meint Rockharz-Sprecher Kai Wilhelm. Wer sich selbst überzeugen will, wie Rock-Legende Alice Cooper mit dann immerhin schon 78 Jahren noch den „Godfather of Shockrock“ gibt, der sollte Anfang Juli 2026 zum Rockharz auf den Flugplatz Ballenstedt kommen.