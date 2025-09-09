Größte Rosensammlung der Welt Neue Bewässerung im Sangerhäuser Europa-Rosarium komplett fertig - was die Stadt dort noch plant
Im Sangerhäuser Europa-Rosarium ist die neue, rund zwei Millionen Euro teure Beregnungsanlage nun komplett fertig. Die Stadt plant dort aber schon das nächste große Bauvorhaben.
09.09.2025, 16:03
Lange wurde geplant und gebaut: Jetzt ist die neue, rund zwei Millionen Euro teure Bewässerungsanlage im Sangerhäuser Europa-Rosarium fertig, die die Folgen des Klimawandels abmildern soll.