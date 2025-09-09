weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Größte Rosensammlung der Welt: Neue Bewässerung im Sangerhäuser Europa-Rosarium komplett fertig - was die Stadt dort noch plant

Im Sangerhäuser Europa-Rosarium ist die neue, rund zwei Millionen Euro teure Beregnungsanlage nun komplett fertig. Die Stadt plant dort aber schon das nächste große Bauvorhaben.

Von Frank Schedwill 09.09.2025, 16:03
Das Rosarium in voller Blütenpracht. Dort ist es nun möglich, die Rosen effektiver und besser zu bewässern. Die Stadt plant aber bereits das nächste Großprojekt im Rosengarten.
Das Rosarium in voller Blütenpracht. Dort ist es nun möglich, die Rosen effektiver und besser zu bewässern. Die Stadt plant aber bereits das nächste Großprojekt im Rosengarten. (Foto: dpa)

Lange wurde geplant und gebaut: Jetzt ist die neue, rund zwei Millionen Euro teure Bewässerungsanlage im Sangerhäuser Europa-Rosarium fertig, die die Folgen des Klimawandels abmildern soll.