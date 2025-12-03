Ein ehemaliger Landesbediensteter, der heute von Bürgergeld lebt, hat in einem Markt in Aschersleben eine Druckerpatrone eingesteckt. Warum er nun auch wegen Körperverletzung bestraft wurde.

Wie Druckerpatrone zu zwei gebrochenen Rippen und sechs Monaten Haft führte

Eine Druckerpatrone im Wert von 10,99 Euro sorgte bei einem Ascherslebener für eine Bewährungsstrafe.

Aschersleben/MZ - Eine Haftstrafe von sechs Monaten und zwei Wochen wegen „Diebstahl in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung“ wurde vom Schöffengericht im Amtsgericht Aschersleben gegen einen 49-jährigen Mann aus Aschersleben verhängt. Zwei Jahre muss er sich mit Hilfe eines Bewährungshelfers bewähren.