Am 17. und 18. Dezember veranstaltet die Deutsche Grundstücksauktionen AG in Berlin zwei Auktionstage, an denen 69 Objekte in zehn Bundesländern versteigert werden sollen.

Grundstück in Köthen vor Versteigerung - Mindestgebot liegt bei knapp unter 40.000 Euro

Am 17. und 18. Dezember 2025 wird das Grundstück Zimmerstraße 14 in Köthen versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 39.000 Euro.

Köthen/Berlin/MZ. - Am 17. und 18. Dezember veranstaltet die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA AG) in Berlin zwei Auktionstage, an denen insgesamt 69 Objekte in zehn Bundesländern versteigert werden sollen. Auch ein Grundstück in Köthen wird vorgestellt. Das Objekt liegt in der Zimmerstraße 14 und misst 1.199 Quadratmeter. Das Mindestgebot liegt bei 39.000 Euro, der aktuelle Bodenrichtwert bei 60 Euro pro Quadratmeter.

Laut der Beschreibung liegt für das Grundstück bereits eine Genehmigung vom April 2025 für den Bau eines Wohnhauses mit Gewerbe vor. „Auf dem Grundstück befinden sich noch Reste der ehemaligen Bebauung, deren Nutzbarkeit vom Auktionshaus nicht geprüft werden konnte“, heißt es weiter in den Objektunterlagen der DGA AG.

Die Auktionen finden im Mercure Hotel Moa in der Stephanstraße 41 in 10559 Berlin statt.