Engagement bei der Awo Helfer für die Ärmsten: Zwei Rentnerinnen halten in Merseburg Kleiderkammer und Co am Laufen

Waltraud Waldig und Waltraud Sternkopf sind die guten Seelen im Haus der Awo in Merseburg. In der Kleiderkammer bekommen sie Unterstützung von zwei Männern. Die ist notwendig, denn Arbeit gibt es sehr viel.

Von Robert Briest 03.12.2025, 16:00
Sie halten die Kleiderkammer der Awo am Laufen: Waltraud Sternkopf, Silvio Busch, Waltraud Waldig und Jan Kalkofen.
Sie halten die Kleiderkammer der Awo am Laufen: Waltraud Sternkopf, Silvio Busch, Waltraud Waldig und Jan Kalkofen. Foto: Robert Briest

Merseburg/MZ. - „Frau Waldig ist hier die Mutter für alles“, berichtet Waltraud Sternkopf. Die Rentnerin ist seit gut zehn Jahren beim Awo-Stadtverband Merseburg aktiv. Waltraud Waldig ist schon doppelt so lange dabei. „Ich hatte damals einen Ein-Euro-Job und bin geblieben.“