Waltraud Waldig und Waltraud Sternkopf sind die guten Seelen im Haus der Awo in Merseburg. In der Kleiderkammer bekommen sie Unterstützung von zwei Männern. Die ist notwendig, denn Arbeit gibt es sehr viel.

Helfer für die Ärmsten: Zwei Rentnerinnen halten in Merseburg Kleiderkammer und Co am Laufen

Sie halten die Kleiderkammer der Awo am Laufen: Waltraud Sternkopf, Silvio Busch, Waltraud Waldig und Jan Kalkofen.

Merseburg/MZ. - „Frau Waldig ist hier die Mutter für alles“, berichtet Waltraud Sternkopf. Die Rentnerin ist seit gut zehn Jahren beim Awo-Stadtverband Merseburg aktiv. Waltraud Waldig ist schon doppelt so lange dabei. „Ich hatte damals einen Ein-Euro-Job und bin geblieben.“